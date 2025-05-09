Atatürk Üniversitesi, Spor Başarılarıyla Öne Çıkıyor

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPORDA BAŞARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Atatürk Üniversitesi, öğrencilerinin bireysel ve takım sporlarındaki elde ettiği başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda farklı branşlarda kazanılan dereceler, üniversitenin spora verdiği önemin ve sunulan altyapı desteğinin somut kanıtları oldu. Karaman’daki Yurtlig Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Ayaz Aktaş, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve üniversite camiasına büyük bir sevinç yaşattı.

KADIN BASKETBOL TAKIMINDAN BÜYÜK BAŞARI

Atatürk Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Antalya’da düzenlenen Süper Lige Yükselme Müsabakalarında elde ettiği başarı ile adını Süper Lig’e yazdırdı. Bu önemli başarıda katkısı olan takım antrenörü ve Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Öğr. Gör. Hamit Kavurmacı ile teknik ekip ve oyuncular, takım sporlarında kayda değer bir başarıya imza attı. Ayrıca, üniversite içindeki sportif aktiviteler de hızla devam ediyor. 21 Nisan – 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Fakülte ve Yüksekokullar Arası Spor Şenlikleri kapsamında yapılan Erkekler Basketbol Turnuvası, büyük bir heyecana sahne oldu. 13 takımın katıldığı turnuvada Tıp Fakültesi birinci, Edebiyat Fakültesi ikinci, Fen Fakültesi ise üçüncü sırayı aldı.

REKTÖRDEN SPORUN ÖNEMİNE VURGU

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuya dair yaptığı açıklamada, üniversitenin akademik başarılarının yanı sıra sportif faaliyetlerdeki aktifliğiyle de ön plana çıktığını belirtti. Hacımüftüoğlu, “Sportif başarılarımız, öğrencilerimizin disiplinli çalışmasının, öğretim elemanlarımızın özverisinin ve kurumsal olarak spora verdiğimiz önemin bir sonucudur. Gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla spor altyapımızı her geçen gün daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Üniversitemiz, öğrencilerini yalnızca bilimle değil; spor, sanat ve kültürle de bütüncül bir şekilde geleceğe hazırlamayı sürdürüyor. Bu vesileyle hem bireysel hem takım başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.