Atatürk Üniversitesi, Spor ve Eğitimde Öncü

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Atatürk Üniversitesi, akademik başarılar yanında spor alanında da önemli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından UEFA B Antrenörlük Eğitimi alan futbolcular, Atatürk Üniversitesi’nin “Futbol Kariyer Söyleşisi” programında Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi. İdarecilik görevi hedefleyen ya da futbolculuk kariyerlerini teknik adamlıkla birleştirmek isteyen katılımcılar, eğitici ve ilham verici bir ortamda deneyimlerini paylaşarak önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Etkinlikte sporun çok boyutlu yapısı, akademik temelleri ve saha deneyimi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

SPORUN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK BÜYÜK BİR GURUR

Etkinlikte söz alan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sadece akademik bilgi üreten bir kurum olmadığını, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle toplumun her kesimine dokunan bir üniversite olduğunu belirtti. Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin antrenör adayları için sağladığı faydalara değinen Rektör Hacımüftüoğlu, yüksek irtifada yapılan teorik ve deneysel çalışmaların sporcular üzerindeki olumlu etkilerini anlattı. Hacımüftüoğlu, sporu yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade ederek şu şekilde konuştu: “Spor, bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde hayati bir rol oynamaktadır. Üniversite olarak bu sürecin bir parçası olmak, sporun gelişimine katkı sunmak bizler için büyük bir sorumluluk ve gururdur. Türkiye Futbol Federasyonunun yürüttüğü bu anlamlı eğitim programının paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Futbol kariyerlerini antrenörlükle sürdüren sporcularımıza yeni ufuklar açacak bu tür programların artarak devam etmesini temenni ediyor, katılımcılara başarılar diliyorum.”

KATILIMCILARDAN TEŞEKKÜR

Katılımcı futbolcular, Atatürk Üniversitesinin bu tür kapsamlı bir eğitim sürecine dahil olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederken, Rektör Hacımüftüoğlu’na değerli bilgileri ve güzel sohbeti için teşekkür ettiler. Programın sonunda Hacımüftüoğlu, genç antrenör adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek, onlara başarı dileklerini iletti.