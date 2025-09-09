Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları, 2025-2026 yılına coşkuyla başladı

AÇILIŞ TÖRENİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılışını renkli bir programla yaptı. “Yeşil Vatan” temasıyla düzenlenen etkinlikte, çevre bilinci, vatan sevgisi ve gelecekteki nesillere karşı sorumluluk duygusu ön plana çıktı. Program, mehteran gösterisi ile Vakıf Okulları öğrencilerinin sahnelediği oyunla başladı. Katılımcıların duygulu anlar yaşadığı etkinlikler, birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koydu.

YENİ DÖNEMİN HEDEFLERİ

Açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, 2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek eğitimin bireylerin geleceğini şekillendirmekle kalmadığını, toplumların gelişiminde en önemli unsur olduğunu vurguladı. Daha fazla bilgiyle donatılacak olan öğrencilerin, aynı zamanda değerler eğitimiyle de yetiştirileceğini belirten Karagülle, başta öğretmenler olmak üzere velilere de duydukları güven için teşekkür etti.

GELECEĞE YATIRIM: EĞİTİM

Daha sonra sahneye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Vakıf Okullarının üniversitenin köklü geleneğini çocuklarla buluşturduğunu belirtti. Eğitim-öğretimin bir milletin en güçlü temeli olduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, “Eğitim, bireylerin hayat yolunu aydınlattığı gibi milletlerin de kaderini belirler. Biz, Atatürk Üniversitesi çatısı altında; barışı, adaleti, kardeşliği ve bilimi esas alan bir eğitim anlayışıyla geleceğe yürümekteyiz.” diyerek, burada yetişen her öğrencinin insanlığın ortak geleceğine katkıda bulunacağını söyledi.

PROGRAMIN SONUCU VE GELECEK Hedefleri

Etkinlik, Filistin temalı aktiviteler ve öğrencilerin hazırladığı gösterilerle sona erdi. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, yeni eğitim öğretim yılına umut, heyecan ve kararlılıkla girerken; geleceğe güvenle yürüyen bir nesil yetiştirme hedefini bir kez daha önemle ifade etti. – ERZURUM