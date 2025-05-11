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Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları’ndan 9 Öğrenci Klip Hazırladı

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI PROJE

Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları’nda eğitim alan 9 öğrenci, müzik öğretmenleriyle birlikte sanatçı İbrahim Erkal’ın vefat yıldönümünde özel bir klip hazırladı. Müzik öğretmeni Fethi Gençoğlu, 4. sınıfta öğrenim gören öğrencileriyle İbrahim Erkal’ın anısına anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Öğrenciler, hazırladıkları klipte İbrahim Erkal’ın unutulmaz eserlerini seslendirdi. Klip, sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

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