Atatürk Üniversitesi, Zengezur Koridoru Üzerine Kitap Yazdı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDEN ZENGEZUR KORİDORU KİTABI

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri, Zengezur Koridoru’nun Türkiye, Azerbaycan ve dünya üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyen bir kitap yayınladı. Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tural Dikmen’in editörlüğünü üstlendiği bu eser, İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyelerinin katkılarıyla hazırlanmış. “Zengezur Koridoru: Türkiye, Azerbaycan, Nahcivan Ekonomik, Dış Ticaret ve Lojistik Bağlantıları” başlığıyla sunulan kitap, iki kısımdan ve toplam 23 bölümden meydana geliyor. İlk kısımda 10 bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yazılırken, ikinci kısımda 13 bölüm Nahcivan Devlet Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından kaleme alınmış.

DEĞERLENDİRMELER VE AÇIKLAMALAR

Kitabın editörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tural Dikmen, eser hakkında yaptığı bilgilendirmede, “Küreselleşen dünyada ekonomik, ticari ve lojistik bağlantılar, ülkeler arasındaki ilişkilerin temeli haline gelmiştir. Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Nahcivan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşmesine olanak tanıyan kritik bir unsurdur” ifadelerini kullandı. Kitap, Zengezur Koridoru’nun tarihsel, ekonomik ve lojistik boyutlarını detaylı inceleyerek, bu alandaki ekonomik potansiyeli ve Türkiye-Azerbaycan-Nahcivan üçgenindeki dış ticaret ağlarına katkılarını analiz ediyor. Ortaya konan çalışma, bilim insanları ve politika yapıcılar için yönlendirici bir kaynak oluşturma niteliğine sahip.

KİTABIN YAZIM SÜRECİ VE FAYDALARI

Kitabın fikrini gündeme getiren Prof. Dr. Kerem Karabulut ise, eserin yazım süreci hakkında “Zengezur Koridoru: Türkiye, Azerbaycan, Nahcivan Ekonomik, Dış Ticaret ve Lojistik Bağlantıları” adlı kitabın fikri, 2024 yılının ilk aylarında Atatürk Üniversitesi ile Nahcivan Devlet Üniversitesi işbirliği çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Bu süreç oldukça faydalı bir çalışma olmuştur” değerlendirmesinde bulundu. Kitap, iki devletin işbirliğini artırarak, Zengezur Koridoru’nun gelecekteki etkilerini ve bu konuda önerileri içeren temel bir kaynak haline gelecektir. Prof. Dr. Karabulut, kitabın hem akademik hem de sosyal ve kültürel açıdan önemli bir dayanışma ve kardeşlik bağı oluşturacağını vurguladı.

ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ

Atatürk Üniversitesi’nin Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olduğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak Nahcivan Devlet Üniversitesi ile işbirliklerini artırmasının getireceği faydaların büyük olacağına dikkat çekildi. Zengezur Koridoru ve işbirlikleri, bölgedeki ekonomik ve kültürel etkileşimleri güçlendirerek, bilim dünyasına katkı sağlamayı hedefliyor.