Atatürk Üniversitesinde Dezenformasyon Söyleşisi Düzenlendi

DEZENFORMASYONUN CİDDİ TEHDİTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, günümüzde büyük bir sorun haline gelen dezenformasyon konusu üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi. “Bilişim Çağında Dezenformasyon” başlıklı konuşmalar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Basın İlan Kurumu Erzurum Şube Müdürü Tahsin Şahin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı.

DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Söyleşinin başlangıcında, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Başkanı Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, günümüzde bilginin hızla yayılmasının yanı sıra bilgi kirliliğinin oldukça büyük bir tehdit olduğunu ifade ederek, “Gerçek ile yalanın iç içe geçtiği, manipülatif bilgilerin hızla yayıldığı bir dönemdeyiz. Dezenformasyon, yalnızca bireyleri değil; toplumu, demokrasiyi ve ulusal güvenliği de tehdit eden bir olgu haline gelmiştir. Bu nedenle doğru bilgiye ulaşma konusunda bilinçli bireyler yetiştirmek hepimizin sorumluluğudur.” şeklinde konuştu. Köseoğlu, ayrıca İletişim Fakültesi bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Kulübü’nün medya okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmalarını da aktardı.

AKADEMİK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Etkinlikte söz alan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, dezenformasyonun iletişim alanında oluşturduğu tehditleri dile getirerek, “Dijitalleşmenin hız kazandığı bir çağda, bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmış durumda. Ancak bu durum, yanlış bilgilerin de hızla yayılmasına neden oluyor. Dezenformasyon, bireylerin algılarını manipüle ederek toplumsal huzursuzluklara ve bilgi kirliliğine yol açıyor.” dedi. Taşcıoğlu, gereken görevlerinden birinin öğrencileri medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

DEZENFORMASYONUN MALZEMESİ: YANLIŞ BİLGİLER

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, dezenformasyonun toplumsal etkileri üzerine yaptığı değerlendirmede, “Ama bu kolaylık, beraberinde ciddi bir sorun olan dezenformasyonu da getiriyor. Dezenformasyon, kişilerin ya da grupların kasıtlı olarak yaydığı yanlış bilgilerdir.” şeklinde ifade etti. Hacımüftüoğlu, üniversitelerin dezenformasyonla mücadelede üstlendiği rollere de dikkat çekerek, medya okuryazarlığını artırmanın önemini vurguladı.

SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİ ÜZERİNE YORUMLAR

Söyleşide konu alanı detaylandıran Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, “Bugün dezenformasyon, yalnızca bireyleri değil, toplumları yönlendirmek ve ülkeleri etkilemek amacıyla da kullanılabilen bir güç haline gelmiştir.” diyerek sosyal medyanın yanlış bilgileri yaymadaki etkisine dikkat etti. Kardaş, “Bu nedenle, medya okuryazarlığını geliştirmek, bilgiyi doğrulama alışkanlığı kazanmak ve manipülatif içeriklere karşı bilinçlenmek büyük önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda katılımcılar, dezenformasyonun önlenmesine yönelik atılması gereken adımları tartıştı. Etkinlik, dezenformasyonla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.