Atatürk Üniversitesinin Yeni Sağlık Yatırımı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ İLAÇ HAMMADDE SENTEZ MERKEZİ

Atatürk Üniversitesi, sağlık alanındaki stratejik yatırımlarını artırmak için önemli bir girişim başlattı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu liderliğindeki heyet, üniversite bünyesinde kurulması planlanan “İlaç Hammadde Sentez Merkezi” ile ilgili olarak İstanbul’da bir dizi teknik ziyaret gerçekleştirdi. Bu heyette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, DAYTAM Müdürü Doç. Dr. Bilal Nişancı ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu da yer aldı. Ziyaretler sırasında ATABAY Kimya Sanayi A.Ş, Ulkar Kimya ve Yerlika Biopharma İlaç Sanayi A.Ş firmalarıyla görüşmeler yapıldı ve EVYAP heyetiyle de bir araya gelindi. Teknik incelemelerde, ilaç hammaddesi sentezi ve üretimi alanındaki mevcut teknolojiler, yeni iş birliği fırsatları ve kurulacak merkezin ihtiyaç duyacağı alt yapı konuları detaylı bir biçimde ele alındı. Görüşmelerde ulusal ilaç sanayisinin gelişimi için faydalı projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

ULUSAL İLAÇ SANAYİSİ İÇİN STRATEJİK ADIMLAR

Ziyaretlerin ardından bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Türkiye’nin bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişiminde öncü bir rol üstlenmeye kararlı olduğunu kaydetti. İlaç konusunun stratejik bir önem taşıdığını vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, “Üniversite olarak hedefimiz, yalnızca bilimsel üretim yapmak değil; bu üretimi toplumsal faydaya dönüştürerek ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktır. Kurmayı planladığımız İlaç Hammadde Sentez Merkezi, Türkiye’nin sağlık alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak ve yerli ile milli üretimi destekleyecek stratejik bir adımdır. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz teknik ziyaretler, merkezin kurulumu sürecinde bizlere yol gösterici olacak ve iş birliği ağımızı genişletecektir” şeklinde konuştu.

Hacımüftüoğlu, ayrıca üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekip, bu doğrultuda geliştirilecek projelerin hem akademik camiaya hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Atatürk Üniversitesi heyetinin İstanbul’daki temaslarının, planlanan merkezin kısa sürede faaliyete geçmesine ve Türkiye’nin ilaç sanayisinde daha güçlü bir konuma ulaşmasına temel oluşturması bekleniyor.

– ERZURUM