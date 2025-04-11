Atatürk Yolu İle Devam Ediyoruz

ATATÜRK’ÜN MİLLİ BİRLİK VURGUSU

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geçmişte bugünleri öngörmüş ve “Siyasi partiler, milleti böler. Biz, milli birliğe muhtacız.” demiştir. Milli birliğin temeli olarak Büyük Şerefli Cepheyi vurgulamış ve Büyük Nutuk’ta bir gün kurulması için gerekli talimatı bizzat vermiştir.

BÜYÜK ŞEREFLİ CEPHE MÜCADELESİ

2018 yılında bizimle başlayan bu mücadele günümüzde büyüyerek 50 il teşkilatına ulaşmış, Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları’nın yanı sıra dokuz ilde Kurtuluş İçin Kurt Ulus Hareketi Kurultayları ile desteklenmiştir. Kamuoyu bilgilendirilmiş ve kimliğimiz halka tanıtılmıştır. Sonuç olarak; Büyük Şerefli Cephe, binlerce üyesi ile sahada varlığını sürdürüyor. Siyasi partilerin sorunlar karşısındaki basiretsiz davranışlarını gören halkımız, çareyi yine Atatürk yolunda bulmuştur. 21. yüzyılın tekrar Atatürk yüzyılı olacağına inanıyoruz.

SİYASETSİZ DEVLET YÖNETİMİNE DAVET

Devlet yönetiminin; siyasetsiz bir yönetim şekli ile Oğuz Kağan Yasalarına bağlı, üretim ve kalkınma hedefli, sıkı denetim mekanizmasına sahip olması gerektiğini vurguluyorum. Liyakattan yana olduğumuzu her platformda yurttaşlarımıza aktarıyor ve aktarmaya devam ediyorum. 1938’den sonra bu ülkede milyonların hakkının yenildiğine, ucuz vaatlerle yıllarca oyalandığına şahit olduk. Sorunun tek sorumlusunun, sorun yaratan siyasi partiler olduğunu belirtmekteyim. Sorunu, sorun yaratanlar çözemez.

SİYASİ PARTİLER SİSTEMİ ÇÖKMEKTE

Her zaman doğruyu gören, sağduyulu milletimize bir kez daha buradan çağrıda bulunuyorum; siyasi partiler sistemi çökmüştür. Çözüm, Siyasetsiz Devlet Yönetimidir. Çözüm, Büyük Şerefli Cephe çatısı altında BİR’lik olmaktır. (Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Söyleşi Nisan, 2025)