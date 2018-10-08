Atatürk’e hakaret eden öğretmene gözaltı

Malatya’da yaşayan M.K. isimli öğretmenin sosyal medya hesabı üzerinden Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet’e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma açılan öğretmen M.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. M.K.’nin adresinde ele geçirilen bazı dijital materyaller, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
M.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.
NTV