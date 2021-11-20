Atatürk’ün bilinmeyen röportajı ortaya çıktı

İngiliz arşivlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Paul Gentizon’a verdiği röportajı ortaya çıktı.

İngiliz arşivinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yıl önce Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon’a verdiği ve bugüne kadar bilinmeyen röportajı gün yüzüne çıktı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz Milli Arşivi’nde araştırma yaparken Atatürk’ün Le Temps gazetesine verdiği hiç bilinmeyen bir röportajına rastladı.

Büyük İzmir yangını ile ilgili araştırma yaparken İzmir Limanı’nda demirleyen İngiliz savaş gemisi Curacoa’nın seyir defterine ulaşan Özşavlı, burada Atatürk ile yapılan röportajı bulduğunu anlattı.

Röportajın, daha önce hiç yayımlanmamış olması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği mesajlar açısından kıymetli evraklar içerisinde.