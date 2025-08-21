Atça’da Futbol Turnuvası Başladı

Haberler

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde, mahallenin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak amacıyla bir futbol turnuvası gerçekleştirildi. Sultanhisar’ın en büyük mahallesi olan Atça Mahallesi Muhtarı Ali Keleş tarafından organize edilen turnuva, başlama vuruşuyla start aldı.

“Atça Muhtarlığı 5 Eylül Atça Kurtuluş ve Anma Etkinliği Futbol Turnuvası” adı altında düzenlenen etkinlikte, 8 takımın mücadele edeceği belirtildi. Atça Mahallesi Muhtarı Ali Keleş, “Atçamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıldönümü anısına itafen yapmış olduğumuz ‘Atça Muhtarlığı 5 Eylül Atça Kurtuluş ve Anma Etkinliği Futbol Turnuvası’na 8 takım katıldı. Bu akşam saat 21.00’de Atatürk İlkokulu bahçesindeki halı sahada ilk maçımıza başladık” şeklinde konuştu.

Dalganspor ile Meydanspor arasındaki karşılaşmayla başlayan turnuvanın 4 Eylül’e kadar devam edeceği ve şampiyon takımın belirleneceği aktarıldı. Keleş, “5 Eylül günü de şampiyon takıma kupası verilecek. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor ve centilmence mücadele edeceklerine inanıyorum” dedi. Ayrıca, etkinlikler kapsamında, mahallede ilk kez keşkek hayrı ve yerel sanatçılarla bir program düzenleneceği bilgisini paylaştı. Keleş, “Etkinliklerimiz için maddi ve manevi destek veren tüm halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızı da etkinliklerimize bekliyoruz” ifadesinde bulundu.

