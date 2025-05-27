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“Ateşe Bakamıyorum” Dedi Dünya Şokta!

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DÜNYA MEDYASINDA YANKI UYANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Saldırının ardından dünya genelinde büyük yankı uyandıran görüntülerde, 5 yaşındaki Filistinli Verd el-Şeyh Halil’in alevlerin içinden sağ çıktığı görünmektedir. Verd, yaşadığı korkunç anları “Ailesini kaybetti, amcası sahip çıkacak” şeklinde anlattı. Saldırıda annesini ve 6 kardeşini kaybeden Verd, ölen kardeşlerinden birinin terliğini tutarak, “Bu kardeşimin. Bunları da onlar giyiyordu.” diyerek acısını dile getiriyor. Küçük Verd’in bakımını amcasının üstleneceği ifade ediliyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN GÖRÜŞLER

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Raportörü Francesca Albanese, saldırının görüntülerini X hesabında paylaşarak, “Diri diri yanan o kadar çok insanın, o kadar çok çocuğun görüntüsünü gördüm ki artık midem bulanmadan ateşe bakamıyorum” sözlerini kaydediyor. Bu açıklamalar, saldırının korkunç etkilerini ve çocuklar üzerindeki yıkıcı sonuçlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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