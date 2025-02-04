Ateşkes Anlaşmaları Kalıcı Olmalı

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN GÖRÜŞMESİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma ile Meclis’teki özel makamında bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu görüşme sonrasında Kurtulmuş ve Kauma, bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna bilgi verdi. Kurtulmuş, Türkiye ile AGİT PA arasındaki ilişkilerin daha sistematik bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine değindi. Ayrıca, Türkiye’nin AGİT PA toplantısına ev sahipliği yapacağını ve bu toplantıya Filistin devletinin de davet edilmesi için öneride bulunacaklarını açıkladı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER

Görüşme esnasında bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli konular ele alındı. Kurtulmuş, “Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi, İsrail’in Filistin’de devam eden saldırıları karşısında yapılan ateşkes anlaşmasının korunmasının temeli ve insani yardımların kesintisiz olarak Filistinlilere ulaştırılması gerektiği konusunda fikirlerimizi paylaştık. Rusya ve Ukrayna krizi, Avrupa için büyük bir güvenlik sorunu olabiliyor; ancak bu mesele, sadece iki ülke arasındaki bir çatışmanın ötesine geçmiş durumda ve dünya barışını tehdit eden yeni bir gelişme haline gelmiştir. Bu ay içerisinde 4’üncü yılına gireceğimiz bu çatışmanın mutlak surette sonlandırılması gerektiği ve burada Ukrayna’nın toprak bütünlüğü prensibini esas alan, egemenlik haklarını güvenceye alan, iki tarafın da onay vereceği onurlu bir barışın tesis edilmesi mümkündür” dedi. Türkiye olarak, bu süreçte de barış perspektifine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ateşkese Yönelik Uyarılar

Kurtulmuş, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının korunmasının önemini vurgulayarak, “İsrail’in saldırılara devam etme iması, ateşkese zarar verebilir” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu konular, iki taraf için de hayati öneme sahip olduğu için dikkatle ele alınması gereken bir durumdur.