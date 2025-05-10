Haberler

Ateşkes Havai Fişeklerle Kutlandı

ATEŞKES ANLAŞMASI COŞKUYLA KUTLANDI

Pakistan genelinde halk, Hindistan ile ulaşan ateşkes anlaşmasını büyük bir coşkuyla kutladı. Sokaklara dökülen Pakistanlılar, başkent İslamabad’ın yanı sıra Lahor, Karaçi, Multan ve Haydarabad gibi birçok şehirde havai fişek gösterileri eşliğinde bu mutlu anı kutladı. Kutlamalar boyunca halka tatlılar dağıtıldı ve sokaklarda danslar yapıldı.

TRUMP’TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, “ABD’nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan’ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu ve aklıselim davrandığı için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN’DAN TEPKİ GECİKMEDİ

22 Nisan’da Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam’da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi, Hindistan ile Pakistan arasında gerilim yarattı. Hindistan, saldırının arkasında Pakistan olduğunu iddia ederken, İslamabad bu suçlamayı reddetti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, “Sindoor Operasyonu”nu başlatarak Pakistan’a karşı “terör altyapısını” hedef aldığı bilgisini verdi. Bunun üzerine iki ülke arasında askeri çatışmalar yaşandı ve can kayıpları meydana geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

11 Mayıs, Tarihte Önemli Olaylar Yaşandı

11 Mayıs, tarihi boyunca çeşitli siyasi, kültürel ve bilimsel olaylara ev sahipliği yapmış özel bir gündür. Bu tarih, hem dünya hem de Türkiye için önemli anlara tanıklık etmiştir.
Haberler

İsrail Askeri, Filistinli Sivile Ateş Açtı

Nablus'ta İsrail özel kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda Filistinli aktivist Rami El-Kahhin yaşamını yitirdi. Olayın kasıtlı olduğu ve gerginliklerin yükseldiği ifade ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.