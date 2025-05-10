Ateşkes, Hindistan Ve Pakistan Anlaştı

Ateşkes Anlaşması Açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süren müzakerelerin ardından Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes anlaşmasının sağlandığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bu iki ülkenin tarafsız bir mekanda görüşmelere başlayacağını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, nükleer silahlara sahip iki komşu ülke arasında ateşkesin sağlandığını açıkladı.

Uzun Müzakerelerin Ardından Gelen Anlaşma

Trump, “ABD’nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan’ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu ve aklıselim davrandığı için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” şeklinde ifadelerde bulundu.

Tarafsız Bir Noktada Görüşmeler Başlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son 48 saat içerisinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile birlikte, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir ve Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanları Ajit Doval ve Asim Malik ile bir araya geldiklerini belirtti. Rubio, iki hükümetin derhal ateşkes ilan etme ve tarafsız bir yerde geniş bir konu yelpazesi üzerinde görüşmelere başlama konusunda anlaştıklarını dile getirdi. Başbakan Modi ve Şerif’in barış yolunu seçmedeki bilgeliklerini kutladığını vurguladı.