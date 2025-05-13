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Ateşkes Sağlanması Üzerine Görüşme Yapıldı

GÖRÜŞMELERİN AMACI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna savaşında bir ateşkes sağlanmasına yönelik çalışmaları tartışmak amacıyla Avrupa’nın önde gelen yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeler, durumu değerlendirmek ve ortak çözümler üretmek için önemli bir fırsat sundu.

DAHİL OLAN YETKİLİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bağlantı kurdu.

AÇIKLAMADAKİ DETAYLAR

Açıklama içerisinde, “Liderler Ukrayna’da ateşkes ve barışa giden yolu ele aldılar” ifadesine yer verildi. Bu görüşmelerin, bölgedeki çatışmanın sona ermesi için önemli bir adım atılmasını sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.

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