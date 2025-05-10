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Ateşkes Üzerine Türkiye’den İlk Yorum

ATEŞKES AÇIKLAMASYLA BERABER GELEN İLK YORUMLAR

Günlerdir devam eden savaşın ardından Pakistan ve Hindistan’ın bir ateşkes ilan etmesi dikkat çekiyor. Bu gelişmeyle birlikte, ateşkes görüşmelerine katılan Türkiye’den gelen ilk yorumlar ise gündeme damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sorunların çatışma yerine diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır.” diyerek taraflar arasında çözüm için diplomatik yolların önemine vurgu yaptı.

DİYALOG MEKANİZMALARININ ÖNEMİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, “benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının kurulması gerektiği aşikardır.” şeklindeki açıklamasıyla, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için taraflar arasında sürdürülebilir bir iletişim ortamının oluşturulması gerektiğini belirtti. Bu ifadeler, bölgedeki tansiyonu düşürmek için diplomatik adımların atılmasının gerekliliğini ön plana çıkarıyor.

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