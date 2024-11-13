Ateşkes Yapmayacağız, Gazdan Çekilmeyeceğiz

İSRAİL SAVUNMA BAKANINDAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan’a yönelik gerçekleştirilen saldırılara dair önemli açıklamalarda bulundu. Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Kuzey Komutanlığı’nı ziyaret etti ve burada, “Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH VE ATEŞKES ANLAŞMALARI

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulayan Katz, Hizbullah’ın silah bırakmasını ve Lübnan’ın Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesini şart koştu. Ayrıca, kuzeydeki İsrail sakinlerinin evlerine dönmesine izin vermeyen herhangi bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Katz, “Savaşın hedeflerine ulaşmayı içermeyen hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceğiz” dedi.

İSRAİL’İN HAREKET HAKKI

Katz, İsrail’in her türlü örgüte karşı harekete geçme hakkını savunmaya devam edeceğini ifade etti ve “Şimdi tüm gücümüzle Hizbullah’ı vurmaya devam etmemiz gerekiyor” mesajını verdi. Bu sözler, İsrail’in bölgedeki kararlılığını ve saldırılara devam etme niyetini gösteriyor.