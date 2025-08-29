Ateşli Piknik Yasağı 30 Eylül

ATEŞLİ PİKNİK YASAĞI UZATILDI

Ankara Valiliği, şehir genelindeki ateşli piknik yapma yasağını 30 Eylül tarihine kadar uzattığını duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, “Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30 Eylül 2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

YANGIN RİSKİ NEDENİYLE YASAK GELİYOR

Açıklamada, ülke genelinde süregelen yüksek yangın riski nedeniyle söz konusu yasağın 30 Eylül 2025 tarihine dek devam edeceği vurgulandı. Bu nedenle vatandaşların ormanlık alanlarda dikkatli olmaları ve belirlenen kurallara uymaları önem arz ediyor.