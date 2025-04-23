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Ateşli Silah Kazası, İbrahim Yıldırım Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Sapanca ilçesinde, arkadaş ortamında meydana gelen talihsiz bir kazada, kazayla ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla vurulan kişi hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak üzerindeki tek katlı prefabrik evde gerçekleşti. Evin balkonunda oturan 5 arkadaş aniden bir silah sesi duydu.

OLAYIN DETAYLARI

Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, başına isabet eden 29 yaşındaki İbrahim Yıldırım’ı yere serdi. Arkadaşlarının yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yıldırım’ın cansız bedeni, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay anında orada bulunan 4 arkadaş, polis tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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