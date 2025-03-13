Atff Geniş Katılımlı İftar Düzenliyor

ETKİNLİĞİN DETAYLARI

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF), 20 Mart 2025 Perşembe günü Stuttgart-Filderstadt’taki genel merkezinde büyük katılımlı bir iftar programı düzenliyor. Fabrikstr. 30 adresinde gerçekleşecek bu etkinlikte, ATFF Ana Yönetim Kurulu ve üyelerinin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, spor camiasının önemli isimleri, başarılı iş insanları, kulüp başkanları ve davetliler de yer alıyor.

GÜÇLÜ TOPLUMSAL DAYANIŞMA VİZYONU

ATFF Genel Başkanı Ayhan Yıldız, Avrupa’daki Türk futbolunu geliştirme ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme amacıyla bu tür organizasyonları sürdürmeyi planladıklarını belirtiyor. Yıldız, “Bu tür etkinlikler, hem spor camiasını hem de iş dünyasını bir araya getirerek ortak projeler üretme ve toplumsal dayanışmayı artırma açısından büyük bir fırsat sunuyor. İftar programımızın, dostluk ve birliktelik duygularımızı pekiştirmesini temenni ediyorum” sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yapıyor.