Atff Stuttgart Genel Merkezi’nde İftar Programı

RAMAZAN AYI İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Almanya’nın Stuttgart şehrinde bulunan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Merkezi, Ramazan ayı dolayısıyla bir iftar programı gerçekleştirdi. Bu özel etkinlikte, A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı da izlendi.

BİR ARAYA GELEN İSİMLER VE MESAJLAR

ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada Ramazan’ın manevi atmosferine dikkat çekerek, “Bu kutsal ayda farklı kesimlerden insanları aynı sofrada buluşturmak bizler için onurdur. ATFF olarak kardeşlik, dayanışma ve barış mesajımızı yaymaya devam edeceğiz” dedi. Programda, dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan, kick boks şampiyonu Gökhan Aslan, 15 yaşındaki şampiyon güreşçi Alpay Eser gibi isimler de yer aldı. Eski Bundesliga futbolcuları ve Türk Milli Takımı’nda oynamış oyuncular da etkinliğe katılarak geceye renk kattı.

Programda HEYECANLI ANLAR YAŞANDI

İftarda organizasyona destek veren Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar’a, Manisa’nın plaka kodu olan 45 numaralı ve isminin yazılı olduğu Türkiye Milli Takımı forması hediye edildi. Bu anlamlı hediye geceye ayrı bir heyecan kattı.