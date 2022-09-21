Athena Hakan’dan kötü haber geldi

Athena Grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, lenfoma hastalığına yakalandı. Özoğuz’un tedaviye başladığı öğrenildi.

Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz’un kardeşi Hakan Özoğuz’un lenfomaya yakalandığı öğrenildi.

Tedavi gören 45 yaşındaki müzisyen 11 Eylül’de yaptığı paylaşımla bir süre konserlere çıkamayacağını duyurmuştu.

Özoğuz “Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar” paylaşımı yapmıştı.

Özel bir hastanede tedavi olan oyuncunun geçtiğimiz günlerde taburcu olduğu öğrenildi. Özoğuz’un hastalığı hakkında henüz bir açıklaması bulunmuyor.