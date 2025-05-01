Athletic Bilbao’nun UEFA avrupa ligi yok

ATHLETIC BILBAO’NUN BAŞARILARI

Athletic Bilbao, İspanya’nın Bask Bölgesi’nde yer alan bir futbol takımıdır. 1929 yılından beri La Liga’da mücadele eden bu kulüp, Real Madrid ve Barcelona ile birlikte ligden hiç düşmeyen üç takım arasında yer alıyor. Şu ana kadar 8 kez La Liga’yı kazanmayı başaran Athletic Bilbao, 24 kez de Copa del Rey kupasını kazandı.

TRADİSYONEL YAPISI VE RAKİPLERİ

Athletic Bilbao’nun en büyük ezeli rakibi, Real Sociedad’dır. Takım, Bask Bölgesi haricinde hiç oyuncu oynatmama geleneğini uzun yıllardır sürdürmekte, bu özelliği ile diğer yerel takımlardan ayrılmaktadır. Ayrıca, formalarına uzun yıllar boyunca hiç reklam almadı. Ancak, bu gelenek 2008 yılında sona erdi ve 2011 yılına kadar Bask kökenli bir petrol şirketinin reklamını formalarında taşıdı.

STADYUMU VE TARİHİ

Takımın kullandığı San Mames Stadı, 1913 yılında inşa edilmiştir ve La Liga’da maç yapılan en eski stadyum olma unvanını taşımaktadır. Ayrıca, tarih boyunca kadrosunda yalnızca 3 tane İspanya dışı vatandaşlığı olan futbolcuyu barındırmış olan Athletic Bilbao, Bixente Lizarazu, Fernando Amorebieta ve Aymeric Laporte gibi oyuncularla bu geleneği sürdürmüştür. Son olarak, Athletic Bilbao’nun UEFA Avrupa Ligi kupası bulunmamaktadır.