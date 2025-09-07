Athletic Bilbao, Türk Futbolcu Efe Korkut’u Alacak

ATHLETIC BILBAO TARİHİ BİR TRANSFERE İMZA ATACAK

La Liga’nın temsilcisi olan Athletic Bilbao, kulübün tarihinde ilk kez bir Türk futbolcuyu kadrosuna alma aşamasına geliyor. Mundo Deportivo’nun haberine göre, Bilbao, Stuttgart’ta forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Korkut’u transfer etmek üzere anlaşma sağladı. San Sebastian’da dünyaya gelen futbolcunun İspanyol kulübü ile her konuda mutabık kaldığı bildiriliyor.

BASK KÖKENLİ OYUNCULAR GELENEĞİ DEĞİŞİYOR

Bu transfer, Athletic Bilbao’nun 1912 yılından bu yana yalnızca Bask Bölgesi’nde doğan veya yetişen oyuncuları kadrosuna aldığı geleneğinin ilk kez bozulmasına işaret ediyor. Efe Korkut ile birlikte, kulüp tarihindeki ilk Türk oyuncu transferine imza atacak. Geçtiğimiz sezonda Stuttgart U19 takımıyla 31 maça çıkan Efe, bu müsabakalarda 7 gol atıp 8 asist yapma başarısı gösterdi.