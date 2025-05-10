Atı Araca Bağlayarak Götüren Şahsa Ceza

ADANA’DA ATLI TRAFİK CEZASI UYGULAMASI

Adana’da bir şahsın atı otomobilin arkasına bağlayarak trafikte seyretmesi nedeniyle, bin 986 TL idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgilere göre, merkez Çukurova ilçesinde bu olaya karışan sürücü S.T. ile araçta bulunan A.Ç., sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntüler sonucunda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sürücü S.T.’ye kesilen bin 986 TL para cezasının yanı sıra, polis tarafından gözaltına alınan iki şahsın da adliyeye sevk edileceği bildiriliyor. Bu tür olaylar, hayvan hakları ve trafik güvenliği açısından önem taşıdığı için yetkililer tarafından titizlikle takip ediliyor.