Atiacomulco’da Otobüs Ve Tren Çarpıştı

OTOBÜS VE TRENNİN ÇARPİŞMASI

Meksika’nın Atlacomulco kentinde bir yolcu otobüsü ile yük treni çarpıştı. Bu kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Olay, yerel basına yansıyan bilgilere göre, Atlacomulco’ya bağlı sanayi bölgesinde demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsünün yük treni ile çarpışması sonucu gerçekleşti.

KAZADA YARALILARIN SAYISI ARTABİLİR

Kaza sonucunda 8 kişinin yaşamını yitirmesi ve bazı yaralıların durumu ağır olarak bildiriliyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Kazanın altında yatan sebeplerle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.