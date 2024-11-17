“Atiba Hutchinson Beşiktaş’a Dönüş Yapabilir”

CEYHUN KAZANCI’NIN SONRASI

Beşiktaş’ta Ceyhun Kazancı’nın ayrılığı sonrası sportif direktörlük pozisyonu boş kaldı. Samet Aybaba futbol koordinatörlüğü görevini üstlenirken, Brad Friedel ise yönetim kurulu danışmanı olarak atanmış durumda. Siyah-Beyazlı yönetim, yeni sportif direktör olarak Atiba Hutchinson’un ismini gündeme getirmiş bulunuyor.

ATIBA HUTCHINSON’UN GÖREV İSTEĞİ

Futbola veda eden Atiba Hutchinson, Beşiktaş camiası ve taraftarları tarafından çok sevilmiş bir isim. 41 yaşındaki Kanadalı futbolcunun, siyah-beyazlılarda görev almaya istekli olduğu bilgileri ulaşıyor. 2013 yılında Beşiktaş’a transfer olan Hutchinson, 334 maçta 27 gol ve 37 asistle katkı sağladı.