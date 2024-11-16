Atiba Hutchinson Beşiktaş’a Dönüş Yapabilir

CEYHUN KAZANCI’NIN AYRILIĞIYLA BOŞALAN GÖREV

Beşiktaş’ta, Ceyhun Kazancı’nın ayrılmasıyla sportif direktörlük pozisyonu boş kalmıştı. Bu süreçte Samet Aybaba, futbol koordinatörlüğü görevini üstlendi. Öte yandan Brad Friedel, yönetim kurulu danışmanı oldu.

ATIBA HUTCHINSON GÖREVE GELİYOR MU?

Siyah-Beyazlı yöneticilerin, sportif direktörlük için Atiba Hutchinson’u değerlendirdiği bilgisi gündeme geldi. Uzun yıllar Beşiktaş’ta futbol oynamış olan Atiba Hutchinson, taraftar ve camia tarafından çok sevilen bir futbolcu. 41 yaşındaki Kanadalı isim, siyah-beyazlı kulüpte görev almaya istekli olduğu öğrenildi.

ATIBA HUTCHINSON’UN BEŞİKTAŞ KARIYERİ

Atiba Hutchinson, 2013 yılında Beşiktaş’a transfer oldu. Bu süreçte 334 maça çıkarak 27 gol ve 37 asist kaydetti. Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Hutchinson, kulübe önemli katkılar sağladı.