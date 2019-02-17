Atiba Hutchinson’un altın sezonu!

Atiba, son zamanlarda oynadığı oyun ile kendisini izleyenleri hayran bırakıyor.

Atiba Hutchinson, Süper Lig’in ikinci yarısındaki performansı ile göz dolduruyor.

Futbol otoriteleri tarafından “küllerinden doğdu” yakıştırması yapılan yıldız futbolcu, 36 yaşında örnek bir futbol sergiliyor.

Geçen sezon sonunda kulüple sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat görüşmelerinin uzun sürmesi sebebiyle yurt dışı kampını kaçıran 36 yaşındaki futbolcu, maaşından yaklaşık 300 bin Euro indirime gidip 800 bin Euro’ya imza atmıştı.

Sezonun ilk yarısında istediği kadar forma şansı bulamayan ve 17 karşılaşmanın 11’inde görev yapabilen Atiba, Antalya’daki hazırlıklarda tüm eksiklerini kapattı ve ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaptı.

Ligde ikinci yarıdan itibaren ilk 11’deki yerini Gary Medel’den geri alan ve orta sahada Dorukhan Toköz’le çok iyi bir uyum sağlayan Atiba, son olarak önceki akşam Yeni Malatya filelerini havalandırmayı başarmıştı.Tolga Zengin’in kadro dışı; Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal’ın da yedek olması sebebiyle kaptan çıktığı mücadelede etkili bir görüntü sergileyen tecrübeli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen profesyonel yaşantısını koruyup kendisini zirvede tutmasını bilerek camianın bir kez daha takdirini kazandı.

Ligde Yeni Malatya karşısında attığı golle 6 yıllık Beşiktaş kariyerindeki 10. lig sayısını atan Atiba, takımına uğurlu gelmeye devam ediyor… Siyah-Beyazlılar, Kanadalı ön liberonun gol sevinci yaşadığı tüm maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, bu karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı…

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