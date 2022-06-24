Atiba’dan şaşırtan karar

Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Atiba Hutchinson, PSV’nin Kuzey Amerika’da oynayan futbolcularına yardımcı olacak.

Beşiktaş’ta 9 sezondur forma giyen ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson’la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlılar, tecrübeli orta saha ile henüz kontrat yenilememişti. Futbola 1 sezon daha devam etmek istediği bilinen 39 yaşındaki isimle ilgili Hollanda’dan bomba bir iddia geldi.

PSV kulübüne yakınlığıyla bilinen Hollandalı gazeteci Rik Elfrink’in verdiği bilgiye göre, Atiba futbolculuk dışı bir pozisyonda görev yapacak.

Kanadalı yıldızın, PSV’nin Kuzey Amerika’daki futbolcu fırsatlarından yararlanmasına yardımcı olacağı öne sürüldü.

Atiba’nın, Hollanda ekibinin oyuncu bulmasına yardımcı olacağı ve elçi görevini üstleneceği duyuruldu.