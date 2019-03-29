Atiba’nın yerine o gelecek

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Beşiktaş’ta top koşturan başarılı futbolcu Atiba’nın yerini doldurmak için yönetim harekete geçti.

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi sona erecek ve futbolu bırakacak olan Atiba’nın yerine gelecek isim için transfer çalışmalarına başladı.

Siyah-Beyazlı scout ekibinin Kanadalı oyuncunun boşluğunu doldurmak için bazı isimlerle temasa geçtiği öğrenildi.

Sezon başında Eskişehirspor’dan transfer edilen ve Gökhan Gönül’ün sağ bekte alternatifi olarak görülen Dorukhan Toköz, ön liberoda başarılı bir performans gösterdi.

Henüz 22 yaşında olan Dorukhan’ın yanına da yine genç yaşta, Beşiktaş’a uzun yıllar hizmet edecek bir ismin transfer edilmesi planlanıyor.

Beşiktaş’ın Atiba’nın yerine kadrosuna katmak istediği ilk isim Çekya’nın Slavia Prag takımında oynayan Tomas Soucek.

STAR