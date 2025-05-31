Atık Pil Toplama Yarışması Başarıyla Tamamlandı

ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASI BAŞARILI GEÇTİ

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, doğal kaynakların korunması ve çevresel farkındalığın artırılması için başlattığı “Atık Pil Toplama Yarışması” çerçevesinde son 5 ayda toplam 2 bin 543,10 kilogram atık pil topladı. 27 Aralık 2024 tarihinde başlatılan yarışma, il genelindeki okullarda büyük ilgi ile karşılandı. Öğrenciler, yoğun bir katılım gösterdikleri kampanya süresinde yaklaşık 170 bin adet atık pili geri dönüşüme kazandırdı.

OKULLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Birbirinden farklı 23 okul, İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirildi. Toplanan atık pil miktarının öğrenci sayılarına bölünmesi ile yapılan puanlamaya göre; Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu, 3,8 bin 714 kilogram öğrenci oranı ile birinci oldu. Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu ikinci, Pazaryeri Beşeylül İlkokulu ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren okullara çeşitli ödüller verildi. Birinci olan okula bir adet tenis masası, malzemeleri ve dizüstü bilgisayar; ikinci olan okula masaüstü LED bilgisayar ve yazıcı; üçüncü olan okula ise projeksiyon cihazı ve ekipmanları sunuldu. Yarışmaya katılan diğer okullar da çeşitli hediyeler aldı.

VALİ AYGÖL’DEN TEBRİK

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yarışmadan sonra düzenlenen ödül törenine katılarak dereceye giren okullara ödüllerini takdim etti. Vali Aygöl, burada yaptığı açıklamada, “Beş aylık süreçte toplanan 2 bin 543,10 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırılacak. Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek adına gösterilen bu örnek davranıştan dolayı tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diye belirtti.

ATIK PİLLERİN ZARARLARI

Yetkililer, kullanım süresi dolmuş pillerin çöpe, toprağa, denize veya kanalizasyona atılması halinde içerdikleri ağır metallerin çevreye büyük zarar verebileceğini vurguladı. Atık pillerin kontrolsüz olarak doğaya bırakılmasının toprak ve su kirliliğine yol açabileceği, bu tür atıkların sadece yetkili toplama noktalarına bırakılması gerektiği ifade edildi. Toplanan 2 bin 543 kilogram atık pil ile çevrenin kirlenmesi önlenirken, doğanın korunmasına ve ekonomik geri kazanıma da katkı sağlandı.