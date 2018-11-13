Konyaspor’dan Rıza Çalımbay açıklaması

Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığı iddia edilen Atiker Konyaspor’dan açıklama geldi. Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını neden ayırdıklarını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 puan toplayan ve son maçını kazanan bir teknik adamla yolların ayrılmasının sıra dışı bir karar gibi görülebileceği belirtilerek, “Bu kararın alınmasındaki en büyük sebep hocamızla Atiker Konyaspor’un hedefleri konusunda aynı düşünce içinde olmamamız gelmektedir. Atiker Konyaspor mevcut kadrosuyla sürekli şikayet konusu olacak ve küme düşmeme hedefine odaklanacak bir takım değildir” denildi.

“YAPILAN ÖRNEKLEMELERLE GÖRÜŞ FARKLILIKLARINI NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMAKTADIR”

Geçtiğimiz sezon çok özel nedenlerle yaşanan sıkıntılar hariç son yıllarda takımın başarılarının, hedeflerinin ortada olduğu ve ligin üst sıralarını zorlarken Türkiye Kupası’nda yarı final, final oynamaya alışmış güçlü bir takım hüviyetinde bulunduğuna değinilerek, “Bu hedefleri sadece bir sezon öncesine bakarak sürekli küçümser ifadelerin kullanılması, geniş ve son derece yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz olmasına rağmen, her röportajda yetersizlikten bahsedilmesi, mağlubiyetlerin tamamında sorumluluğun futbolcularımıza yüklenmesi, takımın puan kaybettiği maçların özellikle ikinci yarılarında oyundan düşmesi camiamızda büyük rahatsızlığa neden olmuştur. Lig sıralamasında aşağıdaki takımlara bakarak yapılan örneklemeler sayın hocamızla camiamızın görüş farklılıklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Oysa sezonun ikinci maçından başlamak üzere camiamızın yakinen bildiği nedenlerden ötürü kaybettiğimiz puanlar neticesinde ligin zirvesinden uzaklaşmamızın nedenleri Atiker Konyaspor’u yakından takip edenler tarafından net bir şekilde bilinmektedir. Şu ana kadar 17 puan toplayan ve son maçını kazanan bir teknik adamla yolların ayrılması sıra dışı bir karar gibi görülebilir. Böyle bir durumda camiamızın bu kararı alan yönetim kurulunun karşısında, teknik heyetin yanında olması ve gelişmeleri ciddi şekilde eleştirmesi gerekirdi. Ancak Konyasporlu taraftarların tamamının yönetim kurulumuzun aldığı bu kararı desteklemesini, spor kamuoyunun takdirine ve objektif yorumlarına bırakıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Toplanılan puanların önemli olduğu ancak sevk ve idarede yaşanan sıkıntılar nedeniyle ciddi kayıpların yaşandığı da hatırlatılarak, Türkiye Kupası’ndan elenilen maçta alınan sonucun da kısa süre önce kupayı kazanmış bir takıma yakışmayacak nitelikte olduğu vurgulandı. Konyaspor’un hedeflerinin belli olduğu, yönetim kurulunun bu hedeflere inanacak ve bu doğrultuda ilerleyecek isimlerle yoluna devam etme kararı aldığı kaydedildi.

TRT