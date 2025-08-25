Atıksu Hattı Tamamlandı, Tepeüstü’nde

ATIKSU HATTININ DÖŞEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Mardin Büyükşehir Belediyesinin Nusaybin ilçesinde yer alan Tepeüstü Mahallesi’nde 2 bin metre uzunluğunda atıksu hattı döşeme çalışmaları sona erdi. Belediyeden yapılan açıklamalara göre, kırsal alandaki Tepeüstü Mahallesi, uzun zamandır Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına açıktan akarak çevre kirliliği, kötü koku ve diğer çeşitli riskler teşkil eden atıksu sorununu çözmüş oldu.

KANALİZASYON HATTI DÖŞENDİ

Bu çalışmalar kapsamında 2 bin metre uzunluğunda bir kanalizasyon hattı döşendi. Yapılan çalışmalar, yeni yerleşim alanlarının kanalizasyon altyapısı ihtiyacını da karşılayarak önemli bir adım atmış oldu. Gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte atıksu mahalle dışına yönlendirildi. Bu sayede çevre ve halk sağlığı açısından mühim bir sorun ortadan kaldırıldı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Mahalle halkı, gerçekleştirilen projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, katkıda bulunanlara teşekkür etti. Bu adımlar, hem yaşam kalitesini artırmayı hem de bölgedeki çevresel sorunları gidermeyi hedefliyor.