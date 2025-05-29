Atılay Canel: “Hak ettiğimiz galibiyet aldık.”

HAK EDİLEN GALİBİYET

Atılay Canel, Fatih Karagümrük’ün başarılı bir sezonun ardından Süper Lig’e yükseldiğini belirtirken, “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi. Karagümrük, Trendyol 1. Lig Play-off finalinde karşılaştığı Bandırmaspor’u 3-1 yenerek bu başarıyı elde etti. Maç, Yeni Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti ve normal süre sonunda takımlar 1-1 eşitlik sağladıktan sonra uzatmalara gitti. Uzatmalar sonucunda Fatih Karagümrük karşılaşmayı 3-1 kazandı ve Play-off müsabakalarını şampiyonluğa ulaştı.

GEÇMİŞTEN GÜÇLENEREK GELİYORUZ

Maç sonrasında düzenlenen kupa töreninde Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Atılay Canel, düzenlenen basın toplantısında “Şu anda çok büyük mutluluk yaşıyorum. Karagümrük tarihinde üçüncü finalini oynadı. 3’te 3 yaptı herhalde tarihe geçecek bir olay” ifadelerini kullandı. Geçen yıl Süper Lig’den haksız yere düştüklerini de sözlerine ekleyen Canel, “Biz hancı, onlar yolcuydu. Biz buradayız, yolcular nerede onu bilemiyorum” açıklamasında bulundu.

EMEĞİN KARŞILIĞI OLDU

Canel, oyuncularına, teknik ekibine, sağlık çalışanlarına ve kulüp personeline teşekkür etti. “Bu bir sene verilen emeğin karşılığı oldu” diyerek bu başarıyı birlikte elde ettiklerini vurguladı. Süleyman Hurma’ya da teşekkür eden Canel, “Bize bu üçüncü kupayı kaldırmayı nasip ettiği için” şeklinde ilave etti.