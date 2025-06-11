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Atilla Yeşilada, Deneyimli Bir Ekonomisttir

ATİLLA YEŞİLADA KİMDİR?

Atilla Yeşilada, hem akademik geçmişi hem de finans sektöründeki deneyimiyle tanınan bir ekonomisttir. 1961 yılında İstanbul’un Bahariye semtinde dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini St. George Avusturya Lisesi’nde tamamlayarak, 1978 yılında AFS bursuyla bir yıl boyunca ABD’nin Wisconsin eyaletinde lise eğitimine devam etmiştir.

KARİYERİ VE EĞİTİMİ

Üniversite öğrenimini Amerika’da sürdüren Atilla Yeşilada, 1990 yılında Türkiye’ye döner ve finans sektörüne adım atar. 2011 yılına kadar, çeşitli aracı kurumlarda üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. 2001 yılında, ekonomist Dr. Murat Üçer ile birlikte kurduğu GlobalSource Partners adlı araştırma şirketinde Türkiye danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

ANALİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Aynı zamanda, kendi markası olan İstanbulAnalytics üzerinden Türk kurumlara analiz ve danışmanlık hizmeti veriyor. Atilla Yeşilada’nın zengin tecrübesi ve uzmanlığı, ekonomi ve finans dünyasında önemli bir yer edinmesini sağlıyor.

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