Atina’da Şair Sandaletçi’nin Atölyesi

ATİNA’DA SANAT VE ZANAAT BİR ARADA

Atina’da bugün birçok hediyelik eşya dükkanı açılmadan önce, “Şair Sandaletçi” olarak bilinen bir isim vardı. Hem zanaatkâr hem de şair kimliğiyle tanınan Stavros Melissinos, Antik Yunan tarzı deri sandaletleri modern günlük ayakkabılara uyarlayan ilk çağdaş kunduracıydı. 1950’li yılların ortalarında, tasarımları Avrupa’nın jet sosyetesinin ilgisini çekmeye başladı. Ünlü oyuncu Sophia Loren, Yunanistan’da “Boy on a Dolphin” filmini çektiği dönemde buraya gelerek sandalet yaptırmıştı. Ardından İsveçli sinema sanatçısı Ingrid Bergman, John F. Kennedy’nin eşi Jacqueline Kennedy Onassis ve Beatles grubunun üyesi John Lennon bu mütevazı atölyeye uğradı. Lennon, Atina’da bir ada arayışı içindeyken bu dükkânı keşfetti.

GELENEKSEL ZANAAT VE MODERN YAKLAŞIM

Stavros, babası ve amcası tarafından 1920 yılında açılan bu dükkânı devralarak, burayı sanat, edebiyat ve yaratıcı deri işçiliğinin merkezi haline getirdi. “Melissinos Art – Şair Sandaletçi” atölyesinde otururken burada geçmişten günümüze birçok ünlü ismin geçtiğini düşünmeden edememek mümkün. 2000’li yılların başında emekli olan Stavros, dükkânı oğlu Pantelis’e devretti. Pantelis, babası gibi sanatçı ruhlu bir kez aynı zamanda bir oyun yazarı ve sanatçı olarak dikkat çekiyor. Atölye, hem bir stüdyo hem de sahne niteliğinde; ünlü ziyaretçilere ait birçok hatıra buradaki duvarlarda yer alıyor.

YEREL DENEYİM VE ZANAATİN ÖNEMİ

Pantelis, Girit’ten getirilen bitkisel tabaklanmış derilerle özgün sandaletler üretirken, köpeği Poy-Poy da atölyenin köşesinde uyuyor. Müşterilerin buraya yalnızca sandalet almak için değil, aynı zamanda eşsiz bir Yunan deneyimi yaşamak için geldikleri biliniyor. Antik Yunan’da sandaletler, statü ve zanaatkârlığın simgesi olarak öne çıkmış. “Sandalet” kelimesi Yunanca “sandálion”dan geliyor ve tarih boyunca pek çok kişi tarafından giyildi. Stavros, sandaletleri sadece tiyatro sahnelerine değil, günlük yaşama da adapte ederek geniş bir kitleye ulaştı. Pantelis, “O zamanlar her şey kulaktan kulağa yayılırdı,” diyerek babasının mirasının devam ettiğini vurguluyor.

GELECEK İÇİN UMUT

Ancak, başka bir atölyede ya da aynı soyadına sahip zanaatkârların olması Pantelis için sürpriz değil. Kız kardeşi Olgianna ise 2004 yılından beri kendi markasıyla bu geleneği sürdürmeye devam ediyor. Olgianna, babasına resmi olarak bu işi öğretmediğini, fakat ondan çok şey öğrendiğini belirtiyor. Sandalet yapımının yanı sıra insanlarla kurulan bağın da önemli olduğunun altını çiziyor. Son zamanlarda el emeği ürünlere olan ilginin arttığını görmekte. Ancak bu geleneklerin sürmesi için yerli malzeme bulmak zorlaşıyor. Yine de, Melissinos soyadı Atina’da hala bir anlam taşıyor ve gezginler için bu el yapımı sandaletler, adeta giyilebilir bir şiir niteliği taşıyor.