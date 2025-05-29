Atina’da Taksiciler Grev Yapıyor

TAKSİCİLER EYLEMDE

Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler, dün sabah saat 06.00’dan itibaren eylem gerçekleştirmeye başladı. Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı önünde bir araya gelen taksiciler, taksileriyle konvoy oluşturarak alana geldi. Eylemin temel amacı, korsan taksicilikle mücadele edilmesi, taksi ulaşımına benzer uygulamaların kontrol altına alınması ve vergi oranlarının düşürülmesi gibi talepleri yetkililere iletmekti.

POLİS MÜDAHALESİ

Taksiciler, Bakanlık binasına girmeye çalıştıklarında polisle karşılaştı ve burada bir arbede yaşandı. Polis, eylemcileri kontrol altına almak için biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. İfade ve taleplerini duyurmak isteyen taksiciler, eylemlerine devam ediyor. Grevin, yarın saat 06.00’ya kadar sürmesi bekleniyor.