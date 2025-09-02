Atina’da Yeni Göç Yasası Protesto Edildi

YENİ GÖÇ YASA TASARISI PROTESTO EDİLİYOR

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, hükümetin mecliste tartıştığı yeni göç yasa tasarısı büyük bir protestoya sahne oldu. Sintagma Meydanı’nda Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) öncülüğünde düzenlenen eylemde, yeni yasa tasarısının düzensiz göçmenlerin geri gönderilmelerine dair düzenlemelerine karşı çıkıldı. Eylemciler, “Irkçı yasa tasarısına hayır” sloganlarıyla bu tasarının göçmenlere karşı ırkçı tutumları pekiştireceğini ifade etti.

HUMAN HAKLARI İHLALİ İDDİALARI

Gösteride söz alan aktivistler, yeni yasa tasarısının göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesini hızlandırmayı hedefleyen uygulamalarının insan haklarını ihlal edeceğini öne sürdü. Yunanistan Müslümanları Derneği Başkanı Naim el Gadur, göçmenlerin özellikle turizm sektöründe bulaşık, temizlik ve tadilat gibi önemli işlerde çalıştıklarını vurgulayarak, “İş piyasası açısından önemliler” dedi.

YASA TASARISI VE CEZALAR

Filistin bayraklarının dalgalandığı protestoda “Filistin’e özgürlük” sloganları yankılandı. Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı temmuz ayında kamuoyuna sunduğu yasa tasarısı ile iltica başvurusu reddedilenlerin ülkeyi terk etmeleri için tanınan sürenin 25 günden 14 güne düşürülmesini, bu kişilerin ülkeye yeniden girişine getirilen miktarı ise 5 yıldan 10 yıla çıkarmayı öngörüyor. Ayrıca, kendi istekleriyle ülkeden ayrılmayı kabul etmeyenlere 3 yıl hapis ve 10 bin avro para cezası verilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında, Yunanistan’ın Kuzey Afrika’dan gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularını 3 ay süresince askıya alan yasa tasarısını meclisten onayladığı da duyurulmuştu.