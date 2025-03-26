Atina’daki Törende Türkiye’ye Hakaret Skandalı

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ’NDE SKANDAL

Yunanistan’ın 25 Mart Bağımsızlık Günü’nde Atina’da gerçekleştirilen resmi geçit töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı deniz piyadeleri Türkiye’ye yönelik hakaret içeren sloganlar attı. Tören sırasında çekilen bu skandal görüntüler, kamuoyunda büyük bir tepki uyandırdı ve infiale neden oldu.

ANKARA’DAN CEVAP

Gelen tepkilerin ardından Ankara, konuya müdahale etti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, atılan sloganların “küstahça” olduğu ifade edildi. Bu davranış, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini zayıflatmayı amaçlayan bir eylem olarak görüldü ve kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı. Ayrıca, Yunan makamlarından konuyla ilgili açıklama istendiği belirtildi.