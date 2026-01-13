Atina Hava Trafik Sisteminde Yaşanan Arıza Tartışma Yarattı

YUNANİSTAN HAVA TRAFİK SİSTEMİNDEKİ ARIZA MAĞDURİYETİ ARTIRDI

Yunanistan’da 4 Ocak tarihinde meydana gelen sistem arızası, ülke hava sahasının uzun süre kapatılmasına yol açarak, Atina’daki hava trafik iletişim altyapısının ne kadar eski olduğunu gözler önüne serdi. Pilotların hava trafik kontrolü ile haberleşememesiyle binlerce yolcu mağdur duruma düşerken, çok sayıda uçuş komşu ülkelere yönlendirildi. Olayla ilgili haberlerde arızanın “utanç verici” olduğu ifade edildi.

SİSTEMİN DEVRE DIŞI KALMA NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Uzmanları da şaşkına çeviren arızanın kesin nedeni henüz aydınlatılmış değil. Olaydan bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen sistemin nasıl devre dışı kaldığı ve yeniden nasıl çalıştığına dair sorular hala yanıt bekliyor. Bu hafta konuyla ilgili bir raporun açıklanması ön görüldü.

RADYO FREKANSLARINDA PARAZİT OLUŞTU

Yunan sivil havacılık otoritesi, arızanın 4 Ocak sabahı saat 08.59’da Atina hava sahasına hizmet veren birden fazla radyo frekansında sürekli “parazit” oluşmasıyla başladığını bildirdi. Kurum, vericilerin “istem dışı sinyal yayını” yaptığını aktardı.

UÇAKLAR KÖR UÇUŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Teknisyenler, sorunun çözümü için Atina çevresindeki ve daha uzak dağ zirvelerinde bulunan istasyonlara yönlendirilirken, uzmanlara göre uçaklar yaklaşık dört saat boyunca “kör uçuş” yapmak zorunda kaldı. Bu süre içinde pilotlar, hava trafik kontrolörleriyle iletişim sağlayamadı. Yetkililer, Atina hava sahasının hızla trafik akışından arındırıldığını ve uçuş güvenliğinin tehdit edilmediğini öne sürdü. Olayın ardından sistem saat 17.00’de tamamen normale dönerken, seferlerin yeniden başlaması 45 dakika sürdü. Kurum, ayrıca siber saldırı veya kasıtlı sabotajla ilgili herhangi bir bulguya ulaşılmadığını kaydetti.

SİSTEM YENİLENMEYİ BEKLİYOR

Yunanistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı, havalimanı iletişim sistemlerinin “on yıllar önce” yenilenmesi gerektiğini kabul ederek, eski altyapının “dokuz ayda yenilenemeyeceğini” belirtti. Hava trafik kontrolörleri, Atina kule radarının tarihinin 1999 yılına kadar gittiğini aktardı. Uzmanlar, Atina’daki büyük ölçüde analog sistemlerin dayanıklı olduğunu, fakat yaşı nedeniyle bakımının neredeyse imkânsız hale geldiğini kaydetti.

KAÇINILMAZ BİR KRİZ OLDUĞU SAVUNULDU

Yıllardır personel ve altyapı yetersizliği ile mücadele eden hava trafik kontrolörleri, 4 Ocak’taki krizin “kaçınılmaz bir fiyasko” olduğunu dile getiriyor. Ziyaretçi sayısının tarihi rekorlar kırdığı turizme bağımlı Yunanistan’da, yaz aylarında sorun yaşanan birimin günde yaklaşık 5 bin uçuş yönettiği vurgulandı. Geçtiğimiz yıl Atina Uluslararası Havalimanı yaklaşık 34 milyon yolcuya hizmet sağladı.