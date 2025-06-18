“Atina’nın Sandalet Geleneği Hala Yaşatılıyor”

ATİNA’DA SANAT VE ZANAAT BULUŞMASI

Atina’da bugünkü hediyelik eşya dükkanlarının açılmasından önce, “Şair Sandaletçi” olarak bilinen bir isim mevcuttu. Stavros Melissinos, hem bir zanaatkâr hem de bir şair olarak, Antik Yunan tarzı deri sandaletleri modern günlük ayakkabılara uyarlayan ilk çağdaş kunduracı oluyordu. 1950’li yılların ortalarında tasarımları, Avrupa’yı turlayan jet sosyetinin dikkatini çekmeye başladı.

ÜNLÜLERİN ZİYARETLERİ

Sophia Loren, Yunanistan’da “Boy on a Dolphin” filmini çekerken burada bir çift sandalet yaptırmak için dükkâna geldi. Ardından İsveçli sinema oyuncusu Ingrid Bergman ve 35. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy’nin eşi Jacqueline Kennedy Onassis ile Beatles grubunun üyesi John Lennon ziyaret etti. Lennon, Atina’daki bu mütevazı atölyeyi, satın alabilecekleri bir ada ararken keşfetti. Stavros, aslında babası ve amcası tarafından 1920’de açılan bu dükkanı devralarak, orayı sanat, edebiyat ve yaratıcı deri işçiliğinin buluşma noktası haline getirdi.

İKİNCİ NESİL SANATÇI

2000’li yılların başında Stavros emekli olup dükkânı oğlu Pantelis’e devretti. Pantelis de babası gibi sanatçı bir ruh taşıyor; aynı zamanda bir oyun yazarı ve sanatçı olarak çalışıyor. Bu yer hem bir stüdyo hem de bir sahne işlevi görüyor. Ünlü ziyaretçilerin hatıraları her yerde: Sağımda Sarah Jessica Parker’ın imzalı fotoğrafı, solumda Pantelis’in Bob Saget ile çekilmiş bir pozu, önümdeyse “Maria Callas” ve “Jeremy Irons” isimlerini taşıyan sandalet modellere dair bir katalog duruyor.

YENİDEN YARATILAN GELENEKSEL SANAT

Müşteriler burada yalnızca sandalet almak için değil, aynı zamanda özgün bir Yunan deneyimi yaşamak için geliyor. Sandaletler, Yunanistan’da tarih boyunca statü ve zanaatkârlığın simgesi oldu. Kelime kökeni olan “sandálion” Yunanca’da kök salıyor. Antik Yunan’da, filozoflardan oyunculara kadar birçok insan deri ve meşe mantarından yapılmış sandaletler giyiyordu. Stavros, sandaletleri sadece tiyatro sahnelerinde değil, günlük yaşamda da giyilebilecek şekilde üretmeye başladığında, atölyesi henüz sosyal medya olmadan dünya çapında tanınmaya başladı.

MODERN DÖNEMDE YENİ YÜZYIL

Stavros, dükkânı sadece sandalet yapmak için değil, aynı zamanda yazdığı şiirleri paylaşmak için de kullanıyordu. Bu sanatsal yaklaşım, mekânı eşsiz kılıyordu. Bugün, dükkânın cazibesi hâlâ ilk günkü gibi sürüyor. Son yıllarda Pantelis, Biden ailesi için sandalet yapmış; “Başta kim olduklarını fark etmedim,” diyor. “Ashley Biden kendini tanıttığında jeton düştü.” Yılın herhangi bir gününde bu atölyede birkaç kişi sırada bekleyebiliyor; hepsi Pantelis’in el yapımı sandaletlerinden birine sahip olmayı umuyor.

OLGİANNA’NIN YENİ YOLCULUĞU

Pantelis’in kız kardeşi Olgianna ise kendi yolunu çizerek 2004 yılında “Olgianna Melissinos Sandals” markasını kurdu. “Bu mirası kendi kurallarımla devam ettirmek istedim,” diyor. Olgianna, doğallık ve konforu ön plana çıkararak sadık bir müşteri kitlesi oluşturdu. Hatta bazıları, Atina’ya inince ilk olarak onun dükkânına geliyor. Renkli deri sandalet seçenekleri sunarak insanlara kendilerini iyi hissettirmek için çalışıyor.

GELECEK VE KÜLTÜREL MİRAS

Geleneklerin devamı garanti değil. “Eskiden bize kauçuk ve diğer malzemeleri sağlayan fabrikaların çoğu kapandı ya da kapanmak üzere,” diyor Pantelis. Ancak bu, binlerce yıllık geleneğin sonunu getirmiyor. Olgianna, bu mirasın geleceğe taşınacağından umutlu. Melissinos soyadı, günümüzde hâlâ bir anlam taşıyor. Ziyaretçiler için, Atina’nın sandaletleri adeta giyilebilir bir şiir niteliği taşıyor.