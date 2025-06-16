Atış Yapı Ekonomik Zorluklar Nedeniyle Konkordato Aldı

KONKORDATO KARARI ALINDI

Bursa’da inşaat sektörü alanında faaliyet gösteren Atış Yapı, karşılaştığı ekonomik ve finansal dalgalanmalar nedeniyle konkordato kararı alıyor. Bu gelişme, şirketin yaptığı basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu. Bursa’da konut ve alışveriş merkezi projeleriyle tanınan Atış Yapı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato kararı aldırdığını bildirdi.

KAMUOYUNA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Son günlerde oluşan olumsuz algı ve itibarsızlaştırma iddiaları üzerine Atış Yapı, kamuoyuna açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, inşaat sektörünün yüzde yüz yerli sermayeli lider markalarından biri olarak 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Şimdiye kadar doğrudan ve dolaylı olarak 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak, geliştirdikleri projelerle hem şehir hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunduklarını aktardı. Atış Yapı’nın basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Milyarlarca liralık yatırımı hayata geçiren şirketimiz, tüm bankacılık işlemlerini zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirdi; tüm tedarikçilerin, personel ve müşterilerin taleplerini eksiksiz karşıladı. Bu süreçte 3 binden fazla firmaya iş imkanı sundu.”

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER

Atış Yapı, yalnızca yurtiçinde değil, yurtdışındaki faaliyetleriyle de Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor. 30’dan fazla ülkeden yatırımcıyı ülkeye kazandırarak, günümüzde 75 milyon dolarlık yabancı yatırımı yönetmekte olduğu bildirildi. Türkiye’nin en büyük üç gayrimenkul yatırım fonundan birine sahip olduğunu da vurgulayan şirket, geliştirdiği yenilikçi finansal modeller aracılığıyla ekonomiye sürdürülebilir katkılar sunmaya devam edeceklerini belirtti.

KONKORDATO SÜRECİNE GİRİLDİ

Son zamanlarda yaşanan ekonomik ve finansal olumsuz gelişmeler, gayrimenkul sektöründe dalgalanmalara sebep olabiliyor. Atış Şirketler Grubu’nun inşaat alanındaki markası Atış Yapı, kuruluş felsefesi doğrultusunda, yatırımcılar, müşteriler ve paydaşlara daha güvenle hizmet verebilmek amacıyla konkordato sürecine girdiğini açıkladı. Bu süreç, üretim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak ve ticari yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması adına başlatıldı.

ŞEFFAFLIK VE İLETİŞİM VURGUSU

Şirket, mali ve operasyonel açıdan yürütülen geniş kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarının, konkordato sürecinin geçici mühlet süresince başarıyla tamamlanarak faaliyetlerine daha sağlam temeller üzerinde devam etmeyi hedeflediğinin altını çizdi. Tüm tedarikçi, müşteri ve yatırımcıların ilişkilerinin şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sürdürüleceği belirtilerek, yasal çerçevenin işleyişi içerisinde yükümlülüklerin yeniden yapılandırılacağı ve iletişimin düzenli yapılacağı ifade edildi. Atış Yapı, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sağlam projeleri, şeffaf iş modeli ve güçlü duruşuyla Türkiye’ye katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.