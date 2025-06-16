Atış Yapı, Konkordato Sürecine Girdi

KONKORDATO KARARI DUYURULDU

Bursa’da inşaat sektörü alanında faaliyet gösteren Atış Yapı, ekonomik ve finansal dalgalanmalar sebebiyle konkordato kararı alma sürecine girdi. Bu karar, şirketin yaptığı basın açıklaması ile duyuruldu. Atış Yapı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan konkordato kararını kamuoyuna ifade etti. Şirket, son günlerde kamuoyunda oluşan algı ve itibarsızlaştırma iddiaları üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissetti.

20 YILLIK DENEYİM VE İSTİHDAM

Atış Yapı, açıklamasında inşaat sektörünün yüzde yüz yerli sermayeli lider markalarından biri olduğunu vurgulayarak, 20 yılı aşkın süredir bu alanda etkin bir şekilde hizmet verdiklerini belirtti. Şirket, bugüne dek 10 binlerce kişiye istihdam sağladıklarını ve geliştirdikleri projelerle ülke ekonomisine değer kattıklarını ifade etti. Atış Yapı’nın basın açıklamasında, “Milyarlarca liralık yatırımı hayata geçiren şirketimiz, tüm bankacılık işlemlerini bugüne kadar zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmiştir,” dedi.

FINANSAL YENİDEN YAPILANMA HEDEFİ

Atış Yapı, finansal geçmişteki istikrar ve disiplinli yönetim anlayışı ile gayrimenkul sektöründe güvenilir bir marka haline geldiğini aktardı. “Son dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve finansal süreçlerden kaynaklanan olumsuzluklar, tüm alanlarda olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de dalgalanmalara sebep olmuştur,” ifadesine yer veren şirket, bu nedenle konkordato sürecine girdiğini açıkladı. Şirket, bu sürecin ticari yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacağını ve daha sağlıklı bir finansal yapı kurmayı hedeflediğini bildirdi.

ŞEFFAFLIK VE GÜVEN

Konkordato sürecinde Atış Yapı’nın tedarikçi, müşteri ve yatırımcı ilişkilerini “şeffaflık ve dürüstlük” ilkeleri çerçevesinde yürüteceği belirtildi. Şirket, yasal yükümlülüklerin yeniden yapılandırılacağını ve süreç boyunca düzenli iletişim kurulacağını vurguladı. Açıklamada, “hiç bir hak sahibinin mağduriyet yaşamayacağını önemle bildiririz” denildi. Atış Yapı, tüm paydaşlarından süreçte kendilerine olan güveni ve destekleri sürdürmelerini beklediğini belirtti. Şirket, gelecekte de sağlam projeleri ve güçlü duruşuyla Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.