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Atiye, Lady Gaga’ya Telif Davası Açıyor

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ATİYE’NİN SUÇLAMALARI

ATİYE, 2015 yılında çıkardığı “Abrakadabra” parçasının izinsiz kullanılmasını iddia ederek dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga’yı suçladı. Lady Gaga’nın “Abracadabra” adlı parçasındaki benzerlikler, Atiye’nin dikkatini çekti. Atiye’nin avukatları, bu eserin izinsiz kullanıldığı konusunda telif hakkı davası açmayı planladıklarını açıkladı. Bununla birlikte, Hollanda vatandaşı olan Atiye’nin avukatları, Amerika’daki meslek birliklerine gerekli uyarı evraklarını da gönderecek.

ŞAŞIRTAN BENCİLLİK

Atiye, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Bu şarkının bestesini yıllar önce yaptım. Sözleri bestenin üzerine yazılmıştı. O yıllarda müziğiyle yenilikçi ve çok ileri bir şarkıydı. Yıllar sonra bestenin bazı bölümlerinin Lady Gaga tarafından izinsiz ve kaynak belirtilmeden kullanılması beni şaşırttı. Bu noktada avukatlarım meslek birliklerine bir yazı yolladı ve Amerika’da Lady Gaga’ya şarkıyla ilgili dava açıyoruz” dedi.

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