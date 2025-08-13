Haberler

Atkaracalar’da Ormanlık Alanda Yangın Kontrolü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde bulunan ormanlık alanda gerçekleşen yangın kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.15’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Atkaracalar ilçesinin Höyük mevkisinde bir orman yangını ihbarı yapıldı. Bu ihbar üzerine Orman, İtfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi, Sağlık, Emniyet ve Jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE

Yangına toplamda 52 araç ve 197 personel ile müdahale edildi. Müdahale ekipleri; 2 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 4 iş makinesi ve 26 pikap ile yangına müdahale etti. Yapılan açıklamada, “Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu yangın, saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.” denildi.

