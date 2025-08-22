Atla Gel Şaban, 1984’te çekildi

1980’LERİN EN BEĞENİLEN FİLMLERİNDEN BİRİ

Atla Gel Şaban, 1980’li yılların en çok izlenen filmleri arasında yer alıyor ve dönemin toplumsal yapısını mizahi bir dille ele alıyor. Özellikle at yarışı sahneleri, mafya ve halkın karşılaşmaları filmde belirgin unsurlar arasında bulunuyor. Film, geçim sıkıntısı çeken ve şekerleme fabrikasında çalışan Niyazi’nin hayatını anlatıyor.

FİLMİN KONUSU VE OLAYLARIN GELİŞİMİ

Niyazi, borçlarından dolayı mahalle esnafından sürekli kaçış yaşar. Bir gün, rastgele bir at yarışı kuponu hazırlar ve kazanan atları doğru tahmin eder. Ancak kuponunu yatırmadığı için büyük ikramiyeyi kazanamaz. Mafya babası Kazım, Niyazi’nin bu yeteneğini fark eder ve onu evine alarak sürekli kupon hazırlamasını ister. Niyazi, ilhamını minibüs atmosferinden aldığı için eve bir minibüs ortamı oluşturulmasını talep eder. Bu istekten sonra olaylar komik ve sürükleyici bir hal alır.

UYARLI KADRO

Atla Gel Şaban filmi, Yeşilçam’ın usta isimlerini barındırıyor. Kemal Sunal – Niyazi, Nevra Serezli – Zehra, Dinçer Çekmez – Kazım, Turgut Özatay – Davut, Reha Yurdakul – Halim Bey, Nezahat Tanyeri – Kaynana ve birçok başarılı oyuncu ile destekleniyor. Bu kuvvetli kadro, filmin izleyiciler tarafından uzun yıllar hafızalarda kalmasını sağlıyor.

YAPIM DETAYLARI

Yapım yılı 1984 olan Atla Gel Şaban, çekimlerini İstanbul’un Sarıyer – Bahçeköy semti ve Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştiriyor. Bu komedi türündeki film, çıktığı dönemde büyük bir gişe başarısı elde etmiş olup, hala Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasında anılmaya devam ediyor.