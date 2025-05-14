Atla Terapi Merkezi 10. yılı kutlandı

ATLA TERAPİ MERKEZİ’NİN 10. YILI KUTLANDI

Atla Terapi Merkezi’nin 10. yılı, Türkiye Jokey Kulübü tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Veliefendi Hipodromu’nda kutlandı. 2015 yılında başlatılan bu sosyal sorumluluk projesi, engelli çocukların tedavisine destek sağlıyor. Bu terimin kullanıldığı Hippo terapi merkezleri, Diyarbakır’dan İzmir’e, Bursa’dan Adana’ya kadar toplamda 7 hipodromda ücretsiz hizmet veriyor. Projenin fikir babası olan TJK eski Genel Sekreteri Necati Demirkol’un katkıları sayesinde önemli bir gelişim kaydediliyor.

ETKİNLİKLERE BÜYÜK KATILIM OLDU

Etkinlikte, terapi alan çocuklar ve ailelerin katılımı öne çıktı. Kafkas oyunları gösterilerinin yer aldığı etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli animasyonlar ile eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bercis Merdanoğlu, “Bugün 10. yılını kutladığımız Atla Terapi Merkezleri ile 95 bin çocuğa ulaştık” ifadelerini kullandı. Ayrıca tüm çocukların gelişim süreçlerinde atların gerçek faydasını gözlemlediklerini dile getirdi. Merdanoğlu, “Kas gelişimlerinin yanı sıra denge, öz güven ve kaygıların ortadan kalktığını görüyoruz” diye ekledi.

PROJEYİ ÖNEMLİ BULUYORUZ

TJK Genel Müdür Yardımcısı Burak Konuk, Atla terapi hizmetinin büyük bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayarak, “Binlerce çocuğun hayatına dokunduğumuzu düşünmek bizi son derece mutlu ediyor” dedi. Ayrıca hipodromların sosyal yaşam alanları olduğunu belirterek, ailelerin bu alanlardan faydalanmalarını, doğayla iç içe vakit geçirmelerini önerdi.

AİLELERDEN OLUMLU DÖNÜTLER

Atla Terapi Merkezi’nde çocukları gelişim süreçlerini yakından takip eden aileler, çocuklarının gösterdiği ilerlemelerden oldukça memnun. Dengede durma becerileri gelişirken, atlara binme isteğini de teşvik ettiklerini ifade ettiler. Etkinlikte çocuklar, jokeylerle birlikte padok alanına çıkarak, “Sevgi paylaştıkça büyür, imkansızlıklar ve engeller küçülür” temalı bir pankart açtı.

Engelliler Haftası Koşusu’ndan önce çocuklar, 8 numaralı Bluemoon isimli safkanın kazandığı yarışın ardından ödül töreninde yer aldı. Kazanan atın sahibi adına kupa, özel çocuklara takdim edildi.