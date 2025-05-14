Atla Terapi Merkezi 10. Yılını Kutladı

ONUNCU YIL KUTLAMASI ENGELLİLER HAFTASI’NDA YAPILDI

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 2015 yılında kurulan Atla Terapi Merkezi, 10’uncu yılını Engelliler Haftası’nda Veliefendi Hipodromu’nda kutladı. Hipoterapi ile terapi gören çocuklar ve ailelerinin bir araya geldiği etkinlikte, Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bercis Merdanoğlu, “Atla terapi hizmetimiz değerli bir sosyal sorumluluk projesi. 10 yıl geçmiş çok hızlı bir şekilde ve o kadar gerçekten duyguya dokunan bir proje” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

2015 yılında eski Genel Sekreter Necati Demirkol’un öncülüğünde hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi’nin 10’uncu yılı, Engelliler Haftası çerçevesinde Veliefendi Hipodromu’nda kutlandı. İstanbul’da yer alan terapi merkezinin yanı sıra Diyarbakır, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Elazığ ve Adana’daki merkezlerde de eş zamanlı etkinlikler düzenlendi. Çocuklar ve aileler hipoterapi ile tedavi deneyimlerini paylaştı. Veliefendi Hipodromu etkinliğine TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, Genel Müdür Yardımcıları Burak Konuk, Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya, Apranti Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Haldan Postalcı ve Müdür Yardımcısı Bercis Merdanoğlu katıldı. Etkinlikte, çocuklara yönelik animasyonlar ve HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından Kafkas oyunları gösterisi düzenlendi.

95 BİN ÇOCUĞA DESTEK SAĞLANDI

Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bercis Merdanoğlu, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bugün özel çocuklar, Veliefendi Hipodromu Atla Terapi Merkezi’nde ağırlandı. Bu bizim için çok mutluluk verir. Çünkü bugüne kadar 95 bin çocuğa ulaştık. Bugün de terapiye gelen çocuklarımızı hipodromumuzda ağırlıyoruz. Tüm çocuklarımıza engelli raporuyla ata binmesi uygundur denilen doktor raporuyla yardım ediyoruz. Denge konusundaki gelişimlerini ve fizik tedavi süreçlerini atların sıcaklığından yararlanarak destekliyoruz. Özellikle otizmli çocukların duyu bütünlüğünü sağladığını ve yükseklik korkusunu yendiklerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZLA PAYLAŞMAKTAN MUTLUYUZ

Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Burak Konuk, “Atla terapi hizmetimiz değerli bir sosyal sorumluluk projesi. 10 yıl geçmiş çok hızlı bir şekilde ve o kadar gerçekten duyguya dokunan bir proje bizim için. Gerçekten 10 yılın geçtiğinin farkına bile varmamıştık. Binlerce çocuğumuzun hayatına dokunduğumuzu düşündüğümüzde çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

HİPOTERAPİYİ GÖREN AİLELERDEN OLUMSUZ YORUMLAR

Hipoterapi ile tedavi gören çocukların aileleri, çalışmalardan elde ettikleri başarılı sonuçları paylaştılar. Zeynep Şen, “Atla terapiyi denemek için araştırma yaptık. Başladıktan sonra çok faydasını gördük ve 3 sene sonra sandalyesinden kurtulduk” dedi. Ömür Şen ise, “Dengem daha iyi. Atla terapi merkezine geldikten sonra tekerlekli sandalyeden kurtuldum. Atları sevin, atlar da sizi sever” şeklinde konuştu.